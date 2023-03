Flamengo de Vítor Pereira derrotado na final da Supertaça sul-americana

O Flamengo, de Vítor Pereira, foi na madrugada desta quarta-feira derrotado na final da Supertaça sul-americana, nos penáltis (4-5), frente ao Independendiente Del Valle, depois de estar a vencer por 1-0 no final dos 120 minutos.Depois de uma 1.ª mão onde a equipa equatoriana havia levado a melhor, por 1-0, o mengão, comandado pelo treinador português, dominou a partida no Maracanã, mas só conseguiu chegar à vantagem aos 90+6' minutos, por intermédio de Arrascaeta, levando o encontro para prolongamento.Com as poucas oportunidades nesse período, o jogo acabou mesmo por seguir para os penáltis, onde o mesmo Arrascaeta falhou logo a primeira cobrança para o Flamengo. A partir daí, todos os jogadores converteram os respetivos penáltis, fechando o resultado em 4-5 para o Independiente.Com esta derrota, o Flamengo de Vítor Pereira soma mais um desaire importante para as aspirações da temporada. A formação brasileira já tinha perdido a final da Supertaça do Brasil, frente ao Palmeiras de Abel Ferreira, e também já tinha sido eliminado pelo Al Ahly nas meias finais do Mundial de Clubes.