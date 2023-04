Flamengo de Vítor Pereira é goleado na final do Cariocão e ouve insultos dos adeptos

O Flamengo de Vítor Pereira foi este domingo goleado (4-1) pelo Fluminense, na segunda mão da final do Campeonato Carioca, que anulou a vantagem de dois golos que o Mengão tinha à entrada para a partida desta noite (2-0), conquistada na primeira mão da eliminatória. O resultado permite ao Fluminense conquistar o Cariocão pelo segundo ano consecutivo. Por outro lado, o técnico português foi muito contestado pelos adeptos.A reviravolta começou a esboçar-se bem cedo, pela forma como o Fluminense abordou o jogo, ao contrário do rival, e, no espaço de quatro minutos, aos 30 e 34, o lateral Marcelo e o avançado argentino German Cano puseram a sua equipa a vencer por 2-0, anulando a desvantagem da primeira mão.O veterano ex-lateral esquerdo do Real Madrid, ao serviço do qual acumulou um palmarés impressionante, abriu o caminho para a goleada do Fluminense, com um remate potente, e o golo de German Cano, logo a seguir, desencadeou o desagrado da 'torcida' do Flamengo, que ainda antes do intervalo visou de forma contundente Vítor Pereira, com cânticos nada amigáveis.Na segunda parte, o 'Flu' confirmou a tendência do jogo e chegou ao terceiro e quarto golos, aos 56 e 65 minutos, de novo por German Cano, e por Alexsander, que puseram o resultado em 4-0, assegurando, praticamente, a conquista do troféu, apesar de faltar nessa altura quase meia hora para o final da partida.O Flamengo ainda conseguiu reduzir para 4-1, aos 90+9 minutos, por Ayrton Lucas, mas o destino da final estava traçado e o Fluminense foi a primeira equipa a reverter uma desvantagem de dois golos numa final da competição.