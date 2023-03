Flamengo de Vítor Pereira perde clássico com o Fluminense e deixa fugir mais um título

Adeptos do Flamengo chamam "burro" a Vítor Pereira: «Compreendo a 'torcida'» Adeptos do Flamengo chamam "burro" a Vítor Pereira: «Compreendo a 'torcida'»

O Flamengo de Vítor Pereira foi, na madrugada desta quinta-feira, derrotado em casa pelo Fluminense (1-2), perdendo assim a oportunidade de ganhar o Campeonato Carioca, conquistado precisamente pelo Flu.O mengão até começou melhor e abriu o marcador logo aos 19 minutos, por intermédio do ex-Benfica Everton, numa jogada individual. No entanto, a 2.ª parte viria a ser um 'pesadelo' para os comandados do treinador português.O avançado argentino Gérman Cano empatou para o Fluminense aos 53 minutos e, a fechar o Fla-Flu (85'), Gabriel Pirani sentenciou o resultado final.Com este resultado, o Flamengo cai para a 2.ª posição do Campeonato Carioca e, caso o Vasco da Gama vença o Bangu (hoje, pelas 22h30), pode mesmo terminar a prova no 3.º lugar.