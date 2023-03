Flamengo de Vítor Pereira perde clássico com o Vasco da Gama

Não está mesmo nada fácil a vida de Vítor Pereira no comando do Flamengo. Poucos dias depois de ter perdido na Recopa Sul-Americana, o técnico português viu agora a sua equipa ser batida pelo rival Vasco da Gama num jogo da 10.ª jornada do estadual do Rio de Janeiro. Puma Rodríguez foi o herói da vitória vascaína, ao marcar um golaço aos 48' que definiu o 1-0 final.Apesar da derrota, o Flamengo segue na liderança do estadual carioca, mantendo-se com 23 pontos, mas agora com apenas mais 1 do que o Fluminense e 3 do que o adversário desta tarde.