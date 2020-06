Flamengo denunciado por não cumprir o protocolo sanitário

A imprensa brasileira noticia era quinta-feira que o Flamengo de Jorge Jesus foi denunciado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro ao ministério público por incumprimento do protocolo elaborado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Tudo porque a equipa não se concentrou nas 48 horas antes do jogo com o Bangu, que se realiza hoje, como ficou definido no documento.





O Flamengo diz, por sua vez, que o jogo não estava marcado. A confirmação da sua realização e do horário só aconteceu quarta-feira de manhã.Este encontro, recorde-se, marca o regresso do futebol no Rio de Janeiro depois da paragem causada pela pandemia. Vai decorrer à porta fechada.