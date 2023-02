Flamengo derrota Botafogo em duelo de treinadores portugueses

O Flamengo de Vítor Pereira venceu o Botafogo de Luís Castro por 1-0, com um golo de Matheus Gonçalves. O 'Fogão' viu três jogadores serem expulsos, incluindo Tiquinho Soares, que agrediu o árbitro com uma cabeçada.Na segunda parte o Botafogo chegou a empatar, por intermédio de Carlos Alberto, mas o VAR anulou o lance.Antes do apito final, um adepto invadiu o campo e provocou alguma confusão, com a polícia a entrar no relvado para serenar os ânimos.