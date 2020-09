Flamengo derrotado pelo Ceará

O Flamengo desperdiçou a oportunidade de se colar ao primeiro lugar do Brasileirão depois de perder na casa do Ceará (0-2), na 10ª jornada. Até ao fecho da edição, o clube por onde passou Jorge Jesus ocupava o quarto lugar à condição e está agora a três pontos do líder Internacional, que também foi derrotado, mas pelo Goiás (0-1).

Depois de ter acumulado quatro vitórias consecutivas, ontem o Mengão mostrou-se mais perigoso do que o Ceará, mas este foi eficaz e chegou à vantagem por Luiz Otávio, aos 50’, sendo que Charles ampliou seis minutos depois. A equipa de Domènec Torrent procura limpar a imagem na madrugada de sexta-feira, no Equador, onde vai jogar na fase de grupos da Taça Libertadores frente ao Independiente del Valle.

Noutros encontros da jornada, o Fluminense quebrou a série de três encontros sem ganhar ao bater o Corinthians, por 2-1, com um bis do experiente Nenê, de 39 anos. O Atlético Mineiro triunfou pelo mesmo resultado perante o ‘lanterna-vermelha’ RB Bragantino.