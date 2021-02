Flamengo descarta regresso de Jorge Jesus: «Seria de um amadorismo e burrice sem tamanho»

O Flamengo, através do seu vice-presidente, deixou a garantia de que não vai tentar o regresso de Jorge Jesus ao clube. A notícia de Record de que Luís Filipe Vieira vê com bons olhos a saída do treinador chegou ao Brasil mas o emblema canarinho não pensa em prescindir do atual treinador Rogério Ceni, que até pode ser campeão daqui a dois dias.





"Seria de um amadorismo, uma burrice sem tamanho. Desculpe, não sou burro nem amador", disse Marcos Braz ao 'UOL Esporte'.Ainda hoje, Jorge Jesus garantiu que não pensa sair do Benfica "pelo próprio pé" , sublinhando que não tem culpa da atual crise de resultados do Benfica. O nosso jornal, aliás, já tinha dado conta hoje que o treinador pretende seguir na Luz e acredita que é parte da solução