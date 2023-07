Flamengo despede preparador físico que agrediu Pedro mas pune o jogador

O Flamengo decidiu despedir Pablo Fernández, o preparador físico da equipa técnica de Jorge Sampaoli que agrediu Pedro com um soco na boca, depois do jogo com o Atlético-MG, que o clube carioca tinha acabado de vencer, por 2-1.Os restantes jogadores do plantel pressionaram o clube para se decidir pelo despedimento e a situação do treinador não é ainda clara, uma vez que, segundo a imprensa brasileira, Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel vão ter uma reunião com Sampaoli, que pode ser decisiva.O 'Globo Esporte' explica que a favor do técnico pesam questões jurídicas do contrato, bem como a boa fase que a equipa atravessa em campo. O presidente Rofolfo Landim, que está em Miami, vai ter uma palavra decisiva no que toca ao futuro do técnico.Embora tenha sido a vítima da agressão, Pedro vai ser punido pelo clube, possivelmente com uma multa, por se ter recusado a aquecer durante o encontro com o Atético-MG.Recorde-se que foi esta decisão que motivou a discussão com o preparador físico. Pablo Fernández acabou por perder a cabeça e agrediu o jogador.