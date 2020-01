Flamengo 'em guerra' com a TV Globo

Enquanto Jorge Jesus prepara a equipa principal do Flamengo para a estreia em 2020, na segunda-feira, diante do Resende no Maracanã, a direção do clube está a lutar na justiça com a TV Globo, por melhores condições no contrato de transmissão do Brasileirão.





As duas partes já entraram em conflito nos direitos do Campeonato Carioca, sendo o Flamengo o único clube que não tem os jogos transmitidos pela TV Sobre o Brasileirão, o clube carioca entrou com uma ação na 36.ª Vara Cível do Rio de Janeiro em que questiona alguns pontos do contrato que tem com a emissora carioca para a transmissão do Brasileirão.Entretanto, a TV Globo emitiu um comunicado sobre o assunto: "A Globo recebeu pela imprensa a informação de que o Flamengo ajuizou uma ação cível no Rio de Janeiro em que alega divergir da Globo quanto à interpretação de três pontos do contrato que mantém com a empresa sobre os direitos de transmissão das partidas de futebol do Campeonato Brasileiro. Esses pontos dizem respeito à fórmula de cálculo da remuneração, à periodicidade dos pagamentos e ao ressarcimento de despesas com viagens. O clube teria pedido que a Justiça se manifeste sobre as divergências alegadas. Sobre o assunto, a Globo divulgou nota em que ressalta que há mais de 30 anos, a relação da empresa com os clubes está pautada numa agenda comum que visa a valorização e o desenvolvimento do futebol brasileiro. E acrescenta que essa postura não tem sido diferente com o Flamengo, com quem tem um contrato para o Brasileirão nos mesmos moldes do celebrado com os outros clubes e que vem sendo cumprido regularmente, com transparência. A Globo não se manifesta sobre questões sub judice, mas que considera que são normais eventuais divergências sobre interpretações contratuais. E que confia que vai chegar numa solução consensual com o Flamengo, com quem tem uma parceria de longo prazo e uma paixão em comum, o futebol brasileiro".