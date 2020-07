Flamengo emite comunicado sobre situação de Jorge Jesus

O Flamengo emitiu esta quarta-feira um comunicado no qual aborda os recentes rumores em torno de um alegado mal-estar entre a direção do clube do Rio de Janeiro e Jorge Jesus. Na nota emitida, o emblema carioca fala em algo que visa "desestabilizar" a equipa "através de ataques sórdidos" a quem considera ser o seu "mais que vitorioso treinador". Por outro lado, o Fla assegura que a direção "está totalmente unida em torno de seu técnico e da sua equipa".





"Nos últimos dias, uma série de notas foram publicadas nas redes sociais tentando passar um clima de discórdia entre a nossa diretoria e, principalmente, desestabilizar o nosso time através de ataques sórdidos ao nosso mais que vitorioso treinador.Já não é de hoje que isto acontece antes de jogos importantes.Usam sempre o mesmo modelo de ataque: ou através de "amigos" na imprensa, ou pelo anonimato covarde das redes sociais, ou ainda pela utilização de "parceiros úteis" para este tipo de ação.Infelizmente, esta tática ainda existe no nosso Futebol. E mais, ainda sobrevive em poucos na política rubro-negra.Um Flamengo forte e vencedor incomoda muita gente.A diretoria está totalmente unida em torno de seu técnico e do seu time.A diretoria está unida em torno dos ideais e dos compromissos do presidente Landim.Vamos seguir nosso caminho, trabalhando cada vez mais para um Flamengo ainda mais vencedor.Conselho Diretor do Clube de Regatas do Flamengo"