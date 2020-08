Flamengo empata e Gabigol pede paciência aos adeptos

O Flamengo empatou na última madrugada na receção ao Grémio (1-1), um jogo em que Gabriel Barbosa voltou aos golos, depois de sete encontros de jejum. Marcou de penálti nos últimos minutos.





O treinador catalão Domènec Torrent, que substituiu Jorge Jesus no comando técnico do clube carioca, soma apenas uma vitória em quatro jogos (tem um empate e duas derrotas), mas Gabigol pede paciência."Vivemos em 2019 um ano perfeito, que nenhum clube brasileiro conseguiu. Há que entender que é um início de trabalho, tivemos poucos dias para treinar. Temos que ter paciência e os pés no chão. Os jogadores vão dar a vida até o final. Nós vamos melhorar", assegurou Gabigol. "O treinador tem o nosso apoio e a nossa confiança. Sabemos que este início está a ser difícil para ele, mas estamos a criar uma união. Confiamos nele."O técnico também se queixou da falta de tempo para treinar. "Futebol não é acender e apagar luz. Precisamos de tempo e de treino. Estivemos em aviões durante cinco dias... O treino é recuperação, um pouco de trabalho tático e jogo. Não é fácil compreender tudo isto. Mas precisamos de tempo", considerou Domènec.