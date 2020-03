A lista de material que Jorge Jesus entregou ao plantel do Flamengo para treinarem em casa

Os jogadores do Flamengo estão a receber kits para a manutenção da forma e treino específico em casa através dos planos que foram elaborados pela equipa técnica de Jorge Jesus. Todos os equipamentos são da academia do Centro de Treinos do Ninho do Urubu. Existem variações, mas a base dos kits entregues aos atletas são:





Bicicleta, colchão, mini banda elástica, pesos, cordas TRX, banco, halteres e uma barra.O objetivo é que os jogadores possam manter os índices físicos mesmo em quarentena, durante o tempo em que os treinos estiverem parados no Brasil por causa da pandemia.