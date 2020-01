Flamengo 'espia' no Benfica e tenta regresso de Daniel dos Anjos

O Flamengo está interessado em garantir o regresso de Daniel dos Anjos por empréstimo. O avançado brasileiro, de 23 anos, pertence à equipa B do Benfica e tem contrato com os encarnados até 2022. Contudo, o clube de Jorge Jesus é detentor de 20% dos seus direitos desportivos e tenciona resgatá-lo e apostar na sua qualidade, com o objetivo de conseguir um bom encaixe financeiro num futuro próximo.





Ainda assim, o regresso de Daniel dos Anjos ao Flamengo está longe de ficar consumado, uma vez que há mais equipas do campeonato brasileiro interessadas nos seus préstimos. O avançado brasileiro, que chegou ao Benfica em 2017 proveniente dos rubro-negro, recuperou recentemente de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito, uma lesão que o afastou dos relvados durante dez meses.Nesta temporada, o dianteiro totaliza seis golos em nove jogos no Benfica B, equipa que ocupa a 16.ª posição na segunda liga.