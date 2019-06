Flamengo faz proposta ao Fluminense por avançado pedido por Jesus

O Flamengo fez uma proposta ao Fluminense por Pedro, avançado que está na lista de pedidos do treinador Jorge Jesus . A notícia foi avançada pelo Globo Esporte, que detalha que a proposta visa 70 por cento do passe do jogador.Não são conhecidos os valores da oferta, mas o Fluminense insiste em remeter qualquer abordagem pelo jogador para a cláusula de rescisão, que é de 50 milhões de euros para propostas vindas do estrangeiro e ligeiramente inferior para clubes brasileiros.Pedro, de 22 anos, tem contrato até 2021. O Fluminense detém apenas metade dos seus direitos económicos, com o Artsul a deter os outros 50 por cento. De qualquer forma, o Flu detém os direitos desportivos, pelo que pode decidir a percentagem do passe a negociar, ainda segundo o Globo Esporte.Recorde-se que Jorge Jesus quer reforçar o ataque do Flamengo e na lista do técnico português está, para além do nome de Pedro, o de Duván Zapata.