Flamengo gasta uma fortuna em indemnizações: saiba quanto já pagou desde a saída de Jorge Jesus

O Flamengo já gastou uma pequena fortuna a indemnizar treinadores desde a saída de Jorge Jesus em 2020, rumo ao Benfica. Feitas as contas, foram pagos 37 milhões de reais (perto de sete milhões de euros) aos técnicos despedidos.O primeiro foi o espanhol Domenéc Torrent a receber 2 M€, após a saída em novembro de 2020. Seguiu-se a aposta em Rogério Ceni, mas o antigo guarda-redes só resistiu até julho de 2021. Recebeu pouco mais de 500 mil euros. Em 2022, Paulo Sousa deixou o mengão com 1,4 M€.Mas a maior indemnização irá mesmo para Vítor Pereira, com o Flamengo a desembolsar 2,7 M€. Os brasileiros Renato Gaúcho e Dorival Jr. foram dispensados, mas após terminarem o contrato: