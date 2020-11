Flamengo goleado pelo Atlético Mineiro e adeptos gritam por Jorge Jesus

O Flamengo saiu goleado (4-0) da visita ao Atlético Mineiro e registou a segunda derrota seguida no Brasileirão. Numa jornada em que Abel Ferreira e Sá Pinto se defrontaram como treinadores, o ex-clube de Jorge Jesus perdeu no clássico com o Atlético Mineiro, acabando por ser ultrapassado na classificação pela formação de Sampaoli. Nas redes sociais, os adeptos gritaram pelo nome do treinador português, aproveitando também a derrota do Benfica, domingo frente ao Sp. Braga, para argumentar.



"Flamengo não é o mesmo sem Jorge Jesus. Jorge Jesus não é o mesmo sem o Flamengo. É aquele casal que está separado, mas os dois sabem que é melhor o casamento voltar!" ou "Jorge Jesus está infeliz no Benfica, vive falando do Flamengo nas coletivas, a gente tem dinheiro, tira ele de lá e trás de volta!", são exemplos de publicações nas redes sociais a pedir o regresso do técnico português ao clube que levou a conquistar o Brasileirão e a Libertadores, numa época memorável para o Flamengo.



"Eu sinto saudade de poucas coisas na vida, mas o Flamengo do Jorge Jesus é sem dúvidas a primeira delas", confessa outro adepto.



Segundo a "Coluna do Fla", Jorge Jesus transformou-se num "trending topic" no Brasil, ou seja o treinador português, que no verão trocou o Flamengo pelo Benfica, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.



"Meu sonho é ver o Jorge Jesus voltando para o Flamengo", refere outro tweet.