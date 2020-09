O Flamengo sofreu na madrugada desta sexta-feira uma pesada derrota frente ao Independiente del Valle por 5-0, naquele que foi o primeiro desaire da formação de Domenec Torrent na Taça Libertadores, em jogo da 3.ª jornada do Grupo A.





Moisés Caicedo (40'), Angelo Preciado (49'), Gabriel Torres (58'), Jhon Sánchez (81') e Beder Caicedo (90+2') apontaram os golos da formação equatoriana.Nota ainda para a expulsão de Gustavo Henrique, que vai falhar assim o próximo compromisso do campeão em título na prova.Com este resultado, o Flamengo falha o acesso à liderança do Grupo A da Taça Libertadores (6 pontos), ocupada agora precisamente pelo Independiente del Valle, com 9 pontos em três jogos realizados.