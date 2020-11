Flamengo já escolheu o novo treinador

Pouco tempo depois do despedimento do catalão Domènec Torrent, o Flamengo já escolheu um novo treinador. Segundo a imprensa brasileira, o eleito da formação carioca é Rogério Ceni, que aceitou a proposta que lhe foi apresentada pelo clube rubro-negro e até já se despediu do Fortaleza, onde esteve durante os últimos três anos.





Ceni deve em breve ser oficializado no Flamengo, assinando um contrato até ao final de 2021.Segundo o 'Globo Esporte', o treinador deve chegar esta manhã ao Rio de Janeiro, acompanhado pelo preparador físico, Danilo Augusto, e os adjuntos Charles Hembert e Nelson Simões.