Flamengo já escolheu sucessor para Paulo Sousa

Poucas horas depois de, segundo a imprensa brasileira, ter tomado a decisão de avançar para o despedimento de Paulo Sousa, o Flamengo já terá mesmo escolhido o seu novo treinador. De acordo com o Globoesporte, o novo timoneiro dos cariocas será Dorival Júnior, veterano técnico de 60 anos que até agora comandava o Ceará.Segundo o portal especializado brasileiro, Dorival já terá acertado a saída do conjunto de Fortaleza e assinará um vínculo válido até final do ano com o rubro-negro. A confirmar-se a ida para o Rio de Janeiro, o técnico irá assumir o comando dos cariocas pela terceira vez na sua carreira, depois de ter orientado a equipa em 2012 e 2018.