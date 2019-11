Flamengo já 'procura' substituto para Jorge Jesus: ex-futebolista brasileiro revela plano B

A prioridade do Flamengo é renovar com Jorge Jesus, disso não há dúvidas. O Flamengo é líder isolado do Brasileirão e está na final da Taça Libertadores , o trabalho do treinador português ganha adeptos elogios a cada jogo , mas o técnico, de 65 anos, assinou apenas por uma época e os responsáveis do Mengão querem desde já garantir mais um ou dois anos de contrato ao português. No entanto, segundo revelou ontem Caio Ribeiro, antigo futebolista brasileiro e comentador desportivo, o Flamengo já terá um plano B, caso Jorge Jesus não permaneça no clube."O Caio Ribeiro [comentador da Globo] deu uma informação importante hoje na Seleção. Caso o excelente Jorge Jesus não queira ficar para 2020, o clube não vai chorar. Já se prepara pensando em um (igualmente excelente) técnico. Ele não quis dizer quem é... Mas está certo o Flamengo", afirmou o jornalista André Rizek, do canal brasileiro SporTV.Recorde-se que o contrato de Jorge Jesus com o Flamengo tem uma cláusula que permite que o treinador deixe o clube carioca no fim do ano, caso deseje.