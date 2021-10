Flamengo já procura treinador no estrangeiro: nomes de Villas-Boas e Carvalhal em cima da mesa

O site UOL avança que, não obstante a direção do Flamengo ter segurado Renato Gaúcho no comando técnico da equipa, depois de o treinador ter colocado o lugar à disposição, o clube já procura uma alternativa no estrangeiro. E volta-se, novamente, para o mercado português.





Segundo o mesmo site, o nome de André Villas-Boas gera consenso entre a direção rubro-negra. O treinador, que foi adjunto de José Mourinho, está livre no mercado desde que deixou o Marselha mas, de acordo com o UOL, o problema é mesmo o salário, que estará acima dos padrões brasileiros.A notícia fala também de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, que tem contrato com a formação minhota até 2022. Tem uma vasta experiência, tendo passado por clubes no estrangeiro, incluindo em Inglaterra.O Flamengo estaria também a analisar Reinaldo Rueda, atual selecionador da Colômbia que passou pelo Flamengo em 2017, mas há quem diga que o seu nome já foi entretanto descartado.O clube carioca - que vai disputar no final de novembro a final da Taça Libertadores com o Palmeiras de Abel Ferreira - passa por uma situação complicada. Já foi eliminado da Taça do Brasil e no campeonato não ganha há quatro rondas. Defronta hoje o Atlético-MG, líder do Brasileirão.