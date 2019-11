Flamengo já só pode só ganhar o Brasileirão depois da final da Libertadores

Até Guardiola foi chamado aos memes do jogo louco entre Flamengo e Vasco da Gama



O Flamengo cedeu na última madrugada um empate (4-4) na receção ao vizinho Vasco da Gama, num jogo do campeonato brasileiro em que esteve duas vezes a perder, deu a volta e deixou-se empatar nos descontos. Com esta igualdade, a equipa de Jorge Jesus já não poderá ser campeã do Brasil antes de disputar a final da Taça Libertadores.Se tivesse triunfado frente ao Vasco da Gama, a equipa de Jorge Jesus tinha possibilidade de conquistar o título domingo, 17 de novembro, se ganhasse ao Grémio em Porto Alegre e o Palmeiras escorregasse.O Flamengo lidera o Brasileirão com 78 pontos, c ontra 67 do Palmeiras que tem menos 1 jogo e defronta dia 17 o Bahia. Além do Grémio, o Flamengo ainda enfrentará Ceará (C), Palmeiras (F), Avaí (C) e Santos (F). Em cinco jornadas, a equipa de Jorge Jesus precisa de mais sete pontos para garantir o troféu sem depender dos resultados do Palmeiras. Caso o Palmeiras vença todas as partidas até ao final do campeonato atingirá no máximo 85 pontos.Com o 4-4 frente ao Vasco, o conjunto de Jorge Jesus somou o 24.º jogo consecutivo sem perder em todas as provas (19 vitórias e cinco empates) e, no Brasileirão, já vai em 20 (17 triunfos e três igualdades), depois do 0-3 no reduto do Bahia, a 4 de agosto.Se conquistar o título brasileiro e a Taça Libertadores, o Flamengo consegue um feito único na sua história, já que só foi campeão brasileiro em 1980, 1982, 1983, 1992 e 2009 e vencedor da principal prova sul-americana em 1981.