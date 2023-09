Flamengo já tem favorito para suceder a Sampaoli

Sampaoli estará de saída do Flamengo devido aos maus resultados e, por isso, o clube brasileiro já procura um substituto. Tite é o nome avançado para suceder o treinador no comando técnico da equipa que se encontra no sétimo lugar do Brasileirão.De acordo com o ‘Globo Esporte’, o Flamengo já questionou os empresários de Tite sobre o interesse do treinador em orientar uma equipa brasileira e a resposta foi afirmativa. O técnico queria comandar um emblema europeu, mas não surgiu nenhuma proposta.Assim, se chegarem a acordo com o antigo selecionador do Brasil, a hipótese mais provável é que Tite assuma o comando técnico do Flamengo a partir de janeiro, apesar de a direção pretender que inicie as funções de imediato.