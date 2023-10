Flamengo já trata da renovação de Gabigol

Gabriel Barbosa dispensa qualquer tipo de apresentações. O avançado do Flamengo continua a ser um dos melhores elementos do plantel do gigante brasileiro e, por isso, a direção do clube quer tratar o mais rapidamente possível da renovação.

Com contrato até dezembro de 2024, o jogador prepara-se agora para se sentar à mesa de negociações e aumentar o vínculo até final de 2028.

Informa o 'GloboEsporte' que o presidente Rodolfo Landim mantém contacto com Gabigol e até participou diretamente nas conversas visando a renovação.