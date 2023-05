Flamengo não esquece Vinícius Jr: Equipa entra em campo com mensagem de apoio

O Flamengo enfrenta o Cruzeiro pelas 22:30, em mais um ronda do Brasileirão, e vai aproveitar a oportunidade para homenagear Vinícius Júnior.

Numa altura em que o internacional brasileiro do Real Madrid está no centro de uma intensa polémica relacionada com racismo, o Mengão tem várias ações programadas e que vão da exibição de palavras contra o racismo nas placas LED do estádio até à camisola do clube.

A principal mensagem estará no centro do equipamento, onde habitualmente se encontra a referência ao patrocinador BRB - "Todos com Vini Jr."

Recorde-se que o craque brasileiro foi revelado nos escalões jovens do Flamengo. Tornou-se profissional em maio de 2017, a dois meses de completar 17 anos, e no regista 70 jogos e 14 golos com a camisola do Flamengo.