Flamengo não gostou que Jorge Jesus tivesse anunciado a renovação do contrato

Jorge Jesus oficializou a renovação do contrato com o Flamengo no Instagram, o que surpreendeu o Flamengo, que não gostou da atitude do técnico.





Segundo o site da 'ESPN Brasil', no momento da oficialização por parte do técnico o clube ainda não tinha recebido o contrato assinado, onde constava uma multa de 500 mil euros caso haja a quebra do vínculo antes do próximo Mundial de Clubes. Jesus queria que a possibilidade da rescisão integrasse o documento sem custos, mas o 'Fla' não aceitou que assim fosse e remeteu o contrato para os advogados de Jesus com esta cláusula.Os dirigentes do Flamengo partem do princípio que se o técnico anunciou a renovação isso quererá dizer que aceitou a integração da multa. O clube ainda não terá assinado o documento e só o fará se a tal cláusula lá constar.O Flamengo também não apreciou o facto de não terem sido os canais de comunicação do clube a oficializar o acordo com a pompa e a circunstância que a ocasião requeria.