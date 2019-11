Flamengo não teve Jesus no banco, mas teve João de Deus: «Não somos campeões de nada»

Os 65 mil adeptos que marcaram presença no Maracanã já cantam "Flamengo, campeão!". A equipa de Jorge Jesus venceu (3-1) o Bahia e está muito perto do título.O Mengão teve de puxar dos galões para arrecadar o triunfo. Um autogolo (39’) de Arão deu a vantagem à equipa de Salvador, mas Reinier (54’), Bruno Henrique (72’) e Gabriel Barbosa (87’) operaram a reviravolta.O Flamengo chegou aos 19 jogos seguidos sem perder, numa partida em que Jesus viu o jogo na bancada devido a castigo. Não houve Jesus no banco, mas houve João de Deus, técnico adjunto que lembrou que o Flamengo ainda não ganhou nada. "Não há pressão nenhuma porque não somos campeões de nada. Se vacilarmos ficamos sem a vantagem", sublinhou.Caso o Mengão vença os próximos dois jogos e o Palmeiras escorregue na próxima jornada frente ao Bahia, o Flamengo sagra-se campeão.No final os adeptos voltaram a cantar por Jesus e até José Malhoa já dedicou uma música ao técnico que tem feito sucesso no Brasil. "Jesus, alê! Alê, alê! O Flamengo te aplaude de pé!"