Flamengo no mercado: Não há Everton... avança Evander

A saída do experiente Everton Ribeiro deixou uma vaga no miolo do Flamengo. E a direção do colosso brasileiro não quer que esse espaço fique por ocupar muito tempo. É por isso que está a envidar esforços no sentido de contratar o médio Evander, atualmente ao serviço do Portland Timbers.

Formado no Vasco da Gama, o jogador de 25 anos encontra-se na Major League Soccer depois de uma aventura de sucesso no Midtjylland, onde até mostrou serviço na fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21.

"Temos interesse nele há bastante tempo. Acompanhamos o que faz desde que passou pela Dinamarca, mas recebeu uma proposta da MLS que era boa para o clube e o jogador entendeu que era a oportunidade de ir para um mercado promissor. Fizemos uma proposta nessa altura, mas estava muito caro e optámos por seguir outros caminhos", garantiu Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do Flamengo.