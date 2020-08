Flamengo perde no arranque do Brasileirão no 1.º jogo oficial da era pós-Jorge Jesus

A era pós-Jorge Jesus no Flamengo começou com um passo dado com o pé esquerdo. O Mengão, atualmente orientado pelo espanhol Domènec Torrent, perdeu (0-1) na estreia do seu novo treinador, na receção ao Atlético-Mineiro, na 1.ª jornada do Brasileirão. Um autogolo do lateral-esquerdo Filipe Luís, à passagem do minuto 24 da partida, foi fundamental para o desfecho do marcador.





Recorde-se que o Flamengo, sob o comando de Jorge Jesus, não perdeu qualquer jogo enquanto equipa visitada.Entretanto, o Santos, antiga equipa de Jesualdo Ferreira, empatou (1-1) na receção ao Bragantino.