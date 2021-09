Flamengo perdeu capacidade física e anímica com saída de Jesus, diz neurocientista

Fabiano de Abreu, neurocientista e psícólogo, não tem dúvidas que a equipa do Flamengo era mais forte do ponto de vista físico e psicólogico com Jorge Jesus ao leme. De acordo com o especialista, em declarações à 'Globo', o emblema do Rio de Janeiro mostra-se mais frágil com Renato Gaúcho e a diferença pode mesmo prender-se com as qualidades do treinador português.





"Ao traçar uma comparação com a equipa treinada por Jorge Jesus, pode-se dizer que a equipa treinada pelo português era mais eficiente do ponto de vista físico. Os jogadores jogavam em ritmos tão frenéticos quanto agora, mas há grandes diferenças a pontuar. E isso está relacionado com a equipa técnica do português e a sua competência", começou por assinalar Fabiano de Abreu, tendo depois apontado algumas diferenças registadas desde que Jesus regressou a Portugal: "Se analisarmos o comportamento dos jogadores, parece que muitos deles estão 'fora de órbita', ou seja, parece que eles estão com a atenção num qualquer outro lugar, menos no jogo que estão a disputar. É necessário que os atletas e o treinador tenham um foco atencional. Afinal, para que consiga ter o melhor planeamento e a melhor estratégia para vencer o adversário, é preciso que você consiga que todo o seu corpo físico trabalhe de forma eficiente".E, perante esta alegada quebra de rendimento da equipa do Flamengo com Renato Gaúcho, quais eram os principais méritos de Jorge Jesus? O neurocientista explica: "Não sei se a equipa de Jorge Jesus tinha um profissional como um psicólogo, ou se era o próprio treinador que sabia fazer este trabalho melhor com os jogadores, mas lembro que a preparação física, o foco atencional e a alegria daquela equipa era muito melhor do que a atual", vinca.