Flamengo procura brecha para extensão automática do contrato de Jorge Jesus

Tranquilo, mas atento – assim está o Flamengo no que diz respeito à renovação do contrato de Jorge Jesus. Com o futebol parado, e sem previsão de data para ser retomado, o Mengão tem diminuído o ritmo das negociações com o técnico português – embora as mantenha a decorrer – e está, em simultâneo, com os olhos postos nas eventuais medidas que possam ser tomadas na Europa em relação à extensão automática dos contratos que terminem no final de maio.





A notícia foi avançada este domingo pelo Globoesporte, que explica que o Flamengo procura uma brecha para prolongar automaticamente o contrato com Jorge Jesus, que termina em maio. O Fla pondera replicar os possíveis exemplos de atletas, na Europa, que vejam os seus contratos renovados automaticamente atendendo ao tempo de inatividade provocado pelo coronavírus.A publicação brasileira dá conta de que o Flamengo continua em contacto virtual com Jorge Jesus – que esta segunda-feira viaja para Portugal – na tentativa de um acordo para a renovação. O clube carioca tem falado com o técnico sobre conceitos de trabalho, melhorias no centro de treinos, tempo de contrato e, claro, salário.É neste último ponto que surgem as maiores divergências: segundo o Globoesporte, o Flamengo tenciona renovar o contrato até dezembro de 2021, mas os valores que propõe estão ainda longe dos que Jorge Jesus deseja receber.