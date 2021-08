Flamengo quer David Luiz mas teme investida do Benfica e influência de Jorge Jesus

O Flamengo quer David Luiz mas teme a concorrência do Benfica. Segundo a imprensa brasileira a relação de proximidade do defesa brasileiro com o clube português e com Jorge Jesus pode ser um grande entrave à contratação do central, que terminou contrato com o Arsenal no final da época passada, encontrando-se ainda desempregado.





Segundo o 'Globo Esporte', o apuramento do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões pode 'atrapalhar' as investidas do Flamengo, pois a possibilidade de disputar a Champions seduz o defesa brasileiro, de 34 anos, que já recusou propostas financeiramente muito vantajosas provenientes de França e do Médio Oriente.A mesma publicação explica que a contratação de David Luiz é um desejo pessoal de Jorge Jesus, com quem trabalhou entre 2009 e 2011, e o treinador já terá, inclusivamente, falado com o jogador.O Flamengo tem boas relações com o empresário de David Luiz, Giuliano Bertolucci, mas em última análise tudo dependerá da vontade do jogador, avança ainda o 'Globo Esporte'.Apesar de estar sensibilizado pelo carinho dos adeptos do Flamengo, o defesa estará mais seduzido pela possibilidade de regressar à Luz, de onde saiu em 2011 para rumar ao Chelsea.