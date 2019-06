Flamengo quer ter Jorge Jesus no Rio de Janeiro para seguir o Fla-Flu

O Flamengo estará a trabalhar no sentido de garantir a presença de Jorge Jesus no próximo domingo no Maracanã, para seguir 'in loco' ao tradicional clássico carioca diante do Fluminense. De acordo com o Globoesporte, a intenção do Fla passa pela chegada do técnico português até final da semana para assinar contrato e seguir a referida partida, para lá de uma outra, marcada para a próxima semana, diante do CSA.





Ainda assim, de notar que, mesmo estando ainda em Portugal, Jorge Jesus já trabalha como se fosse técnico dos cariocas. Assim, segundo a mesma publicação, o português já terá mobilizado a sua equipa de analistas para efetuar relatórios sobre todos os jogadores do plantel, assim como dos adversários, isto para lá de na madrugada desta quarta-feira, pela 1:30, ter previsto acompanhar a transmissão do duelo com o Corinthians.De notar que esta viagem de Jorge Jesus não será definitiva, já que o técnico ainda voltará a Portugal na próxima semana, antes de mudar de vez para o Rio de Janeiro a 20 de junho, depois da curta paragem nos trabalhos da equipa carioca.