Flamengo recua: Afinal não sofreu ataque de piratas informáticos

O Flamengo foi obrigado a recuar e a revelar uma nova versão sobre o alegado ataque informático de que foi alvo durante a transmissão da partida diante do Nova Iguaçu, terça-feira, na estreia do Campeonato Carioca.

Inicialmente a direção do clube apontou o dedo a hackers, que teriam interferido na plataforma FlaTV. Contudo, o emblema foi obrigado a revelar uma nova versão.

"O Clube de Regatas do Flamengo e a Brado Media gostariam de esclarecer que a indisponibilidade do sinal da FlaTV+, ocorrida durante o primeiro tempo do jogo Flamengo x Nova Iguaçu, realizado na última terça-feira, foi originada nos serviços da Brado, empresa responsável pela transmissão. Diferentemente do divulgado inicialmente, os problemas registados não são de responsabilidade da plataforma de nuvem da AWS, que não registou qualquer instabilidade no período", pode ler-se em comunicado.