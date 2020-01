Flamengo rescinde contrato com Rômulo e médio ruma à China

O Flamengo anunciou ter chegado a acordo com o médio Rômulo, que na última temporada esteve emprestado ao Grémio, para a rescisão de contrato.





"O Clube de Regatas do Flamengo rescindiu, de forma amigável, o contrato do atleta Rômulo. O clube agradece ao jogador pelos serviços prestados e deseja sucesso no novo desafio", pode ler-se no comunicado divulgado no site do clube de Jorge Jesus.Entretanto, o jogador já informou que vai jogar na China: "Minha feliz missão para as próximas temporadas é lutar pelo Ever Bright na Superliga, e a China (Shijiazhuang) é a minha nova casa. Estou grato pela oportunidade, confiança e o reconhecimento do nosso trabalho! Obrigado aos que somaram, juntos fizemos acontecer!", escreveu no Instagram.