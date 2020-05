Flamengo retirou Jorge Jesus pela 'porta do cavalo' no aeroporto

Jorge Jesus chegou na última madrugada ao Rio de Janeiro e, para evitar qualquer aglomeração de adeptos e jornalistas, a direção do Flamengo conseguiu que o técnico e os seus adjuntos João de Deus, Tiago Oliveira e Márcio Sampaio saíssem do Aeroporto Internacional Tom Jobim por uma porta especial. Posteriormente, ao canal do clube, o técnico revelou que tinha "saudades do Rio de Janeiro" e defendeu o "isolamento parcial pois total é impossível".





Desta forma, JJ escapou a perguntas sobre o seu contrato que termina já no próximo mês. Sobre este tema convém sublinhar que a direção do clube carioca está a ser muito criticada por despedir funcionários devido à Covid-19 e, ao mesmo tempo, oferecer um salário milionário ao técnico português.À margem desta situação, a equipa técnica do 'Fla' já esteve hoje no centro de estágio para preparar o regresso do plantel aos treinos. Jorge Jesus e os seus adjuntos foram novamente testados ao novo coronavírus de forma a poderem começar a trabalhar com os jogadores no mais curto espaço de tempo.