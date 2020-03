Flamengo: salários sem cortes... pelo menos para já

Equipa técnica, jogadores e todos os funcionários do Flamengo irão receber a totalidade do salário relativo ao mês de março. Todavia, tal não quer dizer que se a suspensão do futebol naquele país se prolongar, a direção do emblema comandado por Jorge Jesus não venha a tomar medidas.





Aliás, de acordo com o 'Globo Esporte' já estão a ser estudadas medidas para a eventualidade de terem que ser reduzidos custos, nomedamente a folha salarial, à semelhança do que vem a acontecer noutros clubes.Ainda assim, de acordo com a mesma publicação, essa possibilidade ainda não foi apresentada a nenhum jogador, nem elemento da equipa técnica e o desejo a direção do Flamengo é esperar que a situação estabilze para evitar tais medidas. Recorde-se que no Brasil não houve acordo entre a Comissão Nacional de Clubes e o Sindicato dos Jogadores, pelo que qualquer decisão será tomada de forma particular.