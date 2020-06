Flamengo sem acordo para a transmissão dos jogos do campeonato carioca

Ainda não há data para o regresso do futebol no Brasil, mas Flamengo e Globo continuam sem se entender no que diz respeito aos direitos de transmissão dos jogos e a equipa orientada por Jorge Jesus continuará a não ter transmissão pela TV ou internet.





"Mesmo ainda sem clareza de quando o Campeonato Carioca volta aos campos, a Globo e Flamengo vêm tentando desde o mês passado chegar num acordo para a transmissão dos jogos restantes do clube no Estadual. No Carioca 2020 só tivemos uma exibição do Flamengo no jogo contra a Portuguesa, já sem público antes da paralisação, quando fizemos uma permuta de direitos, sem custos envolvidos, em que Globo e Flamengo ofereceram a partida gratuitamente em suas plataformas digitais", refere a Globo em comunicado."Desta vez, considerando o propósito mais amplo do que está sendo negociado e, principalmente, pela manifesta expectativa do Flamengo por um pagamento de direitos, a Globo evoluiu a proposta para um acordo financeiro para a exibição das partidas na TV aberta e PPV. Um grande esforço para a Globo, com o objetivo de oferecer ao adepto flamenguista e carioca a possibilidade de acompanhar os jogos e atender expectativas do clube", explica a Globo, acrescentando: "A proposta foi rejeitada pelo clube, exercendo seu legítimo direito de gerir seus ativos. Da mesma forma, a Globo avaliou as alternativas apresentadas pelo Flamengo. Ainda estamos longe de um acordo, mas seguimos confiantes."