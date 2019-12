Flamengo seria líder do Brasileirão apenas com pontos obtidos com Jorge Jesus

Não existem dúvidas que o trabalho de Jorge Jesus ao serviço do Flamengo surpreendeu tudo e todos, mas terá este sucesso sido apenas do treinador português? Feitas as contas, pode-se dizer que sim.





O treinador português assumiu o comando técnico do Flamengo com oito pontos de atraso para o líder, na altura, do campeonato brasileiro e, apesar de alguns percalços no início do seu percurso por terras brasileiras, Jorge Jesus conseguiu deixar a sua marca... e de que maneira! Cinco meses depois, o ex-treinador de Benfica e Sporting está no primeiro lugar da prova, com 19 pontos de vantagem para o atual 2.º e 3.º classificados, Santos e Palmeiras, respetivamente, tendo já conquistado o título de campeão.Se retirarmos os pontos (17) que Abel Braga e Marcelo Salles - técnicos que orientaram o Mengão antes da chegada de Jorge Jesus -, o Flamengo continuaria a liderar o campeonato brasileiro, somando 73 pontos, desde a estreia com o Goiás até à goleada (6-1) com o Avaí, nesta quinta-feira. O título de campeão ainda não estaria adquirido, sendo que ficaria a depender da última jornada - precisamente diante do Santos - que irá decorrer no próximo domingo.