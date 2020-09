Flamengo só tem 9 jogadores de campo mas CBF recusa adiar jogo com o Palmeiras

O Flamengo tem 16 casos de covid-19 na equipa e pediu o adiamento do encontro de domingo, com o Palmeiras, mas levou 'nega' da CBF. O organismo alega que o clube tem equipa para entrar em campo, porque bastam 13 futebolistas para poder ir a jogo.





A formação carioca tem 34 jogadores inscritos mas diz que não tem como saber quantos estão na realidade infetados, pois os últimos testes - que serão conhecidos hoje - podem revelar mais casos, numa fase em que a equipa estará já a caminho de São Paulo.O Flamengo, que recorreu da decisão da CBF para Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, detalha os elementos que tem disponíveis. Conta no recurso que dos 34 inscritos três foram transferidos para outros clubes, três estão lesionados e 16 estão infetados com covid-19. Sobram 12 jogadores, sendo que três deles são guarda-redes. Ou seja, o 'Fla' tem apenas 9 jogadores de campo para defrontar o Palmeiras.O clube explica também que há uma série de funcionários - motoristas, massagistas, médicos, etc - que foram expostos ao vírus e que não vão poder acompanhar a equipa no próximo domingo.