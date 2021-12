Flamengo sonda também Luís Castro

Luís Castro é mais um nome em cima da mesa para suceder a Renato Gaúcho no comando do Flamengo. Segundo apurou, o treinador do Al Duhail foi sondado por intermediários ligados ao clube brasileiro com o objetivo de conhecer a disponibilidade do português, cujo contrato com o clube do Qatar termina em junho de 2022.Tratou-se, por enquanto, de uma conversa exploratória, numa altura em que Marcos Braz e Bruno Spindel - vice-presidente e diretor executivo do futebol do Flamengo, respetivamente - são esperados em Lisboa para uma tentativa final junto de Jorge Jesus, prevendo-se também encontros com Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca e Paulo Sousa.