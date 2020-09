Flamengo supera ausências e vence na Libertadores

O Flamengo venceu na última madrugada o Barcelona de Guayaquil, no Equador, um jogo que esteve para não se realizar, dados os azares que foi vítima a equipa brasileira nos últimos dias.





Com 7 jogadores infetados com covid-19 e algumas lesões - num total de 11 indisponíveis - a formação carioca acabou por dar conta do recado. Pedro, que substituiu o lesionado Gabigol no onze, abriu o marcador aos seis minutos, e Arrascaeta fez o segundo para o Mengão.Na segunda parte a equipa da casa aproveitou da melhor forma a quebra de rendimento verificada na formação carioca e reduziu, por intermédio de Martínez. Mas o Flamengo aguentou a pressão dos equatorianos e regressou ao Rio de Janeiro com vitória na bagagem."Estou muito feliz pelos três pontos. Graças a Deus conseguimos a vitória, que era o que queríamos. Mostrámos o poder que tem o Flamengo, a nossa vontade e a nossa raça dentro de campo. Esta vitória vai para todos os que não jogaram, para todos os que não puderam jogar e para nossa 'torcida'", disse Pedro, no final do encontro.