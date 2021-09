Flamengo supera Palmeiras de Abel

Pela primeira vez, Renato Gaúcho venceu um treinador português, superando o Palmeiras de Abel Ferreira no Allianz Parque, por 3-1. O Verdão marcou primeiro por Wesley (15’), mas o Fla igualou por Michael (17’). O Mengão chegou à vitória na segunda parte, por Pedro (57’) e de novo Michael (81’). “O nosso adversário errou menos e foi mais competente”, admitiu Abel. A equipa carioca ficou assim com 34 pontos, a um da equipa de Abel, que é 2.ª no Brasileirão, e a 8 do líder Atlético Mineiro (venceu fora o Fortaleza por 2-0).