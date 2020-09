Flamengo tem seis jogadores infetados com Covid-19

O Flamengo anunciou nas redes sociais que seis jogadores testaram positivo à Covid-19, depois de terem sido conhecidos os resultados dos testes ao plantel antes da partida da Taça Libertadores frente Barcelona, no Equador, que está agendada para a noite de terça-feira.





Os atletas estão assintomáticos, em isolamento na concentração e assistidos pelo Departamento Médico do clube. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 21, 2020

Através do Twitter, o emblema do Rio de Janeiro garantiu ainda que os atletas estão "assintomáticos e em isolamento" na concentração da equipa, encontrando-se sob vigilância do departamento médico.