Flamengo tenta fechar Torrent

Domènec Torrent, ex-adjunto de Pep Guardiola, esteve ontem reunido com dirigentes do Flamengo, em Madrid, de forma a ouvir propostas para orientar o Mengão. O espanhol tem sido um dos principais nomes apontados como sucessor de Jorge Jesus, estando livre depois de ter treinado o New York City FC durante época e meia.





A imprensa espanhola aponta que a solução pelo espanhol é a que mais agrada ao emblema rubro-negro. Já Rafinha, lateral-direito do Flamengo que contracenou com Torrent no Bayern, elogiou o técnico, dizendo que "sabe tudo de futebol": "Ele é que dava os treinos", frisou.