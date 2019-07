Flamengo tenta oferecer Diego Costa a Jorge Jesus

O Flamengo está em negociações para a contratação de Diego Costa. A notícia foi avançada por Jorge Nicola, jornalista da ESPN, que cita o nome do avançado como o próximo alvo da equipa de Jorge Jesus.Diego Costa, de 30 anos, tem mais duas épocas de contrato com o Atlético Madrid. O Flamengo propôs aos colchoneros pagar 10 milhões de euros pelo jogador, mas pode chegar aos 13 milhões. No entanto, para além de ter de convencer os colchoneros a libertar o atacante, o Flamengo terá ainda de lidar com a questão do elevado vencimento de Diego Costa.O jogador aufere cerca de 8,5 milhões de euros por temporada, algo incomportável para o clube brasileiro. A título de exemplo, Gabigol é o jogador mais bem pago do plantel mas ganha menos de metade desse valor.Certo é que Marcos Braz e Bruno Spindel, respetivamente vice-presidente e diretor executivo do Flamengo, viajaram para o continente europeu para agilizarem as negociações.Diego Costa saiu do Brasil em 2006 para jogar em Portugal, onde representou Penafiel e Sp. Braga. Fez posteriormente carreira no futebol espanhol - tem mesmo 26 internacionalizações por La Roja - e passou ainda três temporadas no Chelsea, antes de regressar ao Atlético em 2017. Está avaliado em 25 milhões de euros pelo site especializado Transfermarkt.