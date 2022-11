Flamengo trabalha com patrocinadores para tentar contratar Cristiano Ronaldo

Continua após a publicidade

Já se falou na Major League Soccer, da Arábia Saudita e agora é a vez... do Brasil. Segundo adianta esta quarta-feira o jornalista Matheus Leitão, da revista brasileira 'Veja', o Flamengo terá recentemente dado os primeiros passos na tentativa de avançar para uma proposta para garantir a contratação de Cristiano Ronaldo.De acordo com o referido repórter, o primeiro movimento dos cariocas passou por fazer consultas junto das empresas que patrocinam o clube, procurando garantir suporte financeiro para apresentar uma proposta formal. Uma oferta que, escreve Matheus Leitão, está sempre dependente da luz verde dos patrocinadores - e do capital apresentado - e que será válida por apenas três meses, com vista à disputa do Mundial de Clubes, prova que por agora... não tem data nem local para ser disputada.Cristiano Ronaldo, recorde-se, rescindiu contrato com o Manchester United na terça-feira e por agora encontra-se concentrado na Seleção Nacional para a disputar do Mundial'2022.