Flamengo trama Paulo Sousa

O Flamengo terá, segundo o jornal 'O Globo', voltado atrás no acordo que celebrara com Paulo Sousa após tê-lo despedido devido aos maus resultados. O clube do Rio de Janeiro terá enviado na sexta-feira a documentação... com números abaixo dos que tinham ficado estipulados, algo que deixou irritado o treinador português e a respetiva equipa técnica. De acordo com o diário brasileiro, Paulo Sousa estará mesmo a equacionar recorrer à FIFA para solucionar litigiosamente o diferendo.

O Urubu comprometeu-se a pagar de forma parcelar 1,1 milhões de euros a Paulo Sousa [os restantes elementos da equipa técnica também terão direito a uma compensação monetária, claro!], mas terá retrocedido e sugerido um abatimento na referida quantia. O Flamengo tinha também proposto, por outro lado, que os pagamentos se realizassem no Brasil, modelo esse que só seria aceite pelos ex-empregados se a dívida fosse liquidada de uma só vez. Ora, devido ao facto de a dívida ser paga a prestações, Paulo Sousa e a respetiva equipa técnica pretendem que o dinheiro seja depositado em Portugal, por forma a poderem encerrar as contas bancárias que têm no Brasil antes de regressarem à Europa.