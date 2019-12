Flamengo ultrapassado: Campanha louca faz do Vasco da Gama o clube com mais sócios do Brasil

O Flamengo tem dominado dentro das quatro linhas, mas fora delas foi ultrapassado pelo rival... Vasco da Gama. A formação do Rio de Janeiro tornou-se no clube com mais sócios do Brasil, devido a uma campanha incrível lançada há cerca de uma semana. O Vascão decidiu fazer descontos de adesão na ordem dos 50% e acabou de atingir a marca de 139 719 sócios, ultrapassando precisamente o rival Flamengo, que tem 139 700 sócios. Os 'Camisas-Negras' quadruplicaram o número de associados em apenas oito dias... mas a 'febre' ainda continua!O plano mais barato são 4 reais (85 cêntimos) para o período de seis meses, mas acaba por não trazer quaisquer vantagens ao adepto, uma vez que o preço volta ao normal após o referido período. Assim sendo, a campanha que mais curiosidade tem suscitado é o Caldeirão, que pelo valor de 13 reais (2,8 euros) permite descontos avultados na compra de bilhetes para os jogos da equipa. O entusiasmo foi grande e o clube foi ganhando 13 mil novos sócios por dia.Antes desta campanha, o Vasco da Gama aparecia em oitavo lugar na lista dos clubes com mais sócios, com 31 600. Graças à mobilização dos adeptos, este emblema histórico deixou para trás Sport, Bahia, Corinthians, Grêmio, Atlético-Mineiro, Internacional e Flamengo.Uma verdadeira loucura que fez crescer as receitas do clube em mais de 2 milhões de reais (400 mil euros).